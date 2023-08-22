الصحة: تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى اجهاد الكلى واصابتها بالكثير من الأمراض ونصحت بعدم تناول أى أدوية بدون استشارة الطبيب .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : المسكنات هي الوسيلة التي يلجأ لها الكثيرون للتخلص من الألم والصداع والمشاكل الصحية المختلفة ولكن الإفراط في تناول المسكنات قد يسبب مشاكل ومضاعفات في الجسم

واستكملت : تساعد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على تخفيف الألم والالتهاب، وفى حالة إذا كان الشخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو أمراض الكلى، فلا يجب أن تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ويجب عدم تناول أي أدوية تحتوي على الإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى فيها.