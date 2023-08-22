اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:07 م
الصحة: تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى اجهاد الكلى واصابتها بالكثير من الأمراض ونصحت بعدم تناول أى أدوية بدون استشارة الطبيب .
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : المسكنات هي الوسيلة التي يلجأ لها الكثيرون للتخلص من الألم والصداع والمشاكل الصحية المختلفة ولكن الإفراط في تناول المسكنات قد يسبب مشاكل ومضاعفات في الجسم
 
واستكملت : تساعد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على تخفيف الألم والالتهاب، وفى حالة إذا كان الشخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو أمراض الكلى، فلا يجب أن تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ويجب عدم تناول أي أدوية تحتوي على الإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى فيها.
 
تناول المسكنات
تناول المسكنات

 


الصحة

المسكنات

مضادات الالتهاب

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة