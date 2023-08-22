اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس العراقي يؤكد أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والحفاظ على سيادة بلاده

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:04 م
الرئيس العراقي يؤكد أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والحفاظ على سيادة بلاده الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والحفاظ على سيادة العراق بما يحقق الازدهار والتطور في المجالات الأخرى للمواطنين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل، في قصر بغداد، الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق والوفد المرافق له، حيث استعرضا الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية، والتأكيد على مواصلة التدريب والإعداد لرفع القدرات القتالية لقوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية.

من جانبه، استعرض الوفد الخطط التدريبية، مؤكدا أهمية توجيهات الرئيس العراقي في المحافظة على المكتسبات الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

 


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