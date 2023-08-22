

وأفادت مصادر إعلام سورية رسمية، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لتلك الأهداف المعادية في سماء العاصمة دمشق"، فيما يجري الآن التحقق ماهية المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي.



وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت في وقت سابق لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، خلال شهر أغسطس الجاري بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة، فيما طالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.



وأضافت أن هذا العدوان السافر هو انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات واعتداء خطير على الشرعية الدولية ويعد دليل جديد على صلف العدو الإسرائيلي ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.