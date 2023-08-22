الجمعة آخر يوم للتحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة.. رابط التقديم

كتبت – مرام محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024، عبر موقعها الإلكتروني حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس 2023.

وأكدت المديرية أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، وذلك من خلال الرابط الآتي https://www.gizaedu.net/tran.htm، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة.

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومى للطفل.

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع "ذكر - أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون.

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمى عرب - رسمى لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- له إخوة بالمدرسة.

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.