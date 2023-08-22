التشيك تدعم اليونان بفرق أرضية وجوية لمساعدتها فى مكافحة الحرائق الجديدة

وقال راكوسان - على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلها راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نشر فريقين الأول فريق أرضي لمكافحة الحرائق والآخر جوي بواسطة مروحية من طراز "بلاك هوك".

وأضاف الراديو أن خدمات الإنقاذ الطبي في براغ، التي ستقدم الدعم الطبي لرجال الإطفاء، أعلنت على منصة "إكس تويتر سابقا" أنها ستقوم أيضا بإرسال عمالها ومعداتها إلى اليونان.

من جانبه، قال متحدث باسم قوات الإطفاء إن الفريق الأرضي سيغادر إلى اليونان اليوم في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يصل مساء غد الأربعاء، بينما سيغادر الفريق الجوي في وقت لاحق من اليوم.. مشيرا إلى أن عملية المساعدات ستشمل إرسال نحو 70 فردا وأكثر من 30 قطعة من المعدات.

على صعيد متصل، أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء العشرات من المرضى على متن عبارة في مدينة ألكسندروبوليس الساحلية اليونانية في وقت مبكر من اليوم، وسط استمرار حرائق الغابات في المنطقة دون السيطرة عليها لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت السلطات اليونانية - حسبما نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية - أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الذي اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس، يوم السبت الماضي، وانتشر بسرعة وأججته الرياح العاتية وأطلقت أعمدة من الدخان فوق المدينة.

وأضافت السلطات أنه تم إجلاء 65 مريضا من مستشفى جامعة ألكسندروبوليس بحلول وقت مبكر من اليوم كإجراء احترازي على متن عبارة في الميناء، وقامت سفينة تابعة لخفر السواحل بإجلاء 14 شخصا آخرين من شاطئ بالقرب من قرية ماكري.

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يوانيس أرتوبيوس، في وقت متأخر من الليلة الماضية: "في ظل الظروف الجوية القاسية، الناجمة بشكل رئيسي عن الرياح العاتية، تم بذل جهد كبير لإدارة الحرائق على مختلف الجبهات التي اندلعت فيها في وقت واحد في أجزاء كثيرة من البلاد" و"الساعات التي نمر بها حرجة للغاية".

وتم إخلاء العديد من المجتمعات في منطقة إيفروس الأوسع، حيث حذرت السلطات من أن خطر نشوب حرائق جديدة لا يزال مرتفعا في الأيام المقبلة.

وتشهد اليونان حرائق غابات واسعة النطاق منذ منتصف شهر يوليو الماضي، معظمها في الأجزاء الوسطى والجنوبية من جزيرة "رودس" وبالقرب من مدينة "أليكساندروبولي" الواقعة شمال شرقي البلاد.. واندلعت حرائق جديدة في منطقة "بيوتيا" الواقعة غربي العاصمة "أثينا" مساء أول أمس الأحد، وفي جزيرة "وابية" وفي حديقة داديا الوطنية في شمال شرقي اليونان بعد ظهر أمس الاثنين.