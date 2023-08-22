اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:54 م
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إكسير الحياة.. تعرف على فوائد الماء للجسم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:00 م
إكسير الحياة.. تعرف على فوائد الماء للجسم فوائد الماء
كتبت فاطمة ياسر

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الماء من أهم العناصر التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، نظرا لأهميتها للصحة بشكل عام، في هذا السياق أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن الماء يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة وأهمها الألياف، والمغنسيوم والأملاح المعدنية، الكالسيوم والبوتاسيوم، والحديد.  

تعرف علي فوائد الماء للجسم 

يقدم التقرير أهم الفوائد التي يحصل عليها الفرد عند تناوله للمقدار الذي يحتاجه الجسم يوميا من الماء، وهو 2 لتر، ومن أهم تلك الفوائد هي: 
 
1- الماء يساهم بشكل كبير في تخلصك من الوزن الزائد، وذلك عن طريق تناولها بكثافة أي 3 لتر منها مقسمه على مدار اليوم. 
2-  عند تناولك لـ 2 كوب من الماء علي الريق فأنت بذلك تحافظ علي تركيزك وصحتك ونشاطك. 
3-  يعمل الماء كمطهر طبيعي للجسم والأمعاء، ولذا فإنه أفضل علاج للتخلص من السموم المختزنة داخله. 
4- الماء يحد من تعرضك للإصابة بالإمساك . 
5-  تنقية وتنظيف البشرة. 
6- يحد من الإصابة بأمراض الكلى.

فوائد الماء

فوائد الماء للجسم

فوائد الماء الصحية

فوائد الماء لصحتك



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