إكسير الحياة.. تعرف على فوائد الماء للجسم

كتبت فاطمة ياسر

تعرف علي فوائد الماء للجسم يقدم التقرير أهم الفوائد التي يحصل عليها الفرد عند تناوله للمقدار الذي يحتاجه الجسم يوميا من الماء، وهو 2 لتر، ومن أهم تلك الفوائد هي: الماء من أهم العناصر التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، نظرا لأهميتها للصحة بشكل عام، في هذا السياق أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن الماء يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة وأهمها الألياف ، والمغنسيوم والأملاح المعدنية، الكالسيوم والبوتاسيوم، والحديد.يقدم التقرير أهم الفوائد التي يحصل عليها الفرد عند تناوله للمقدار الذي يحتاجه الجسم يوميا من الماء، وهو 2 لتر، ومن أهم تلك الفوائد هي:

1- الماء يساهم بشكل كبير في تخلصك من الوزن الزائد، وذلك عن طريق تناولها بكثافة أي 3 لتر منها مقسمه على مدار اليوم.

2- عند تناولك لـ 2 كوب من الماء علي الريق فأنت بذلك تحافظ علي تركيزك وصحتك ونشاطك.

3- يعمل الماء كمطهر طبيعي للجسم والأمعاء، ولذا فإنه أفضل علاج للتخلص من السموم المختزنة داخله.

4- الماء يحد من تعرضك للإصابة بالإمساك .

5- تنقية وتنظيف البشرة.

6- يحد من الإصابة بأمراض الكلى.