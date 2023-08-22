

وتم استدعاء شرطة العاصمة لندن إلى المعرض بعد الساعة 2.30 بعد الظهر مباشرة بتوقيت لندن، حيث كان رجلاً موجوداً على سطح المبنى وفي حالة يائسة، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وقالت شرطة العاصمة إن خدمة الإسعاف في لندن حضرت أيضًا وتحاول الاتصال بالرجل.



وتم إغلاق الطرق المحيطة بميدان "ترافلجر" حيث يقع المعرض وسط لندن كإجراء احترازي، كما تم تطويق المنطقة الواقعة أمام مدخل المعرض وشوهدت حشود من الناس يسيرون بجوارها، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال المعرض الوطني في بيان: “لقد أغلقنا المعرض الوطني مؤقتًا، بما في ذلك العرض الحالي بعنوان سمر أون ذا سكوير."



وأضافت: "سنبقيكم على اطلاع دائم عندما نتمكن من إعادة فتحه."