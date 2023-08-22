إصابة 3 أشخاص في انقلاب واحتراق شاحنة نقل مواد بترولية بالضبعة.. صور

مطروح - حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث اصطدام وانقلاب واشتعال النيران في شاحنة نقل مواد بترولية، محملة بالبنزين، عند المدخل الغربي لمدينة الضبعة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى الضبعة المركزي لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

وتمكنت قوات الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق في سيارة نقل وقود، عقب تصادمها مع سيارة نقل وانقلابها، بمشاركة سيارات الإطفاء، ومعدات مجلس مدينة الضبعة، ويجري حاليا عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، والعمل على إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل منتظم.

دخل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين، محمد علي احمد " 31 سنة " من الإسكندرية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الايمن، ومحمود محمد إبراهيم " 41 سنة " من الإسكندرية، من قوات الحماية المدنية، مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، ومجدي دياب حسين " 49 سنة " من الإسكندرية، من قوات الحماية المدنية، مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات محافظة مطروح، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.



اخماد حريق بشاحنة نقل بنزين



اشتعال النيران في سيارة نقل وقود بالضبعة



اشتعال سيارة نقل وقود بالضيعة



تصادم وانقلاب واحتراق سيارة نقل بنزين



حريق سيارة وقود