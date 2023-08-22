أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن

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التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023
متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. فرز رغبات الطلاب تمهيداً للإعلان خلال ساعات
وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار خلال أسبوعين
الصحة: تقديم خدمات لـ21.5 مليون شخص بحملة "100 يوم صحة" خلال 57 يوما
الصحة تكشف أهمية الفحص المبكر للكشف عن الإعاقات السمعية
التضامن: افتتاح 50 عيادة ضمن الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم
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