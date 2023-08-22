اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن
 
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. فرز رغبات الطلاب تمهيداً للإعلان خلال ساعات
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار خلال أسبوعين
 

اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

متحدث الصحه

تنسيق المرحله الثانيه

وزير الزراعه

الاعاقات السمعيه

التضامن الاجتماعى



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