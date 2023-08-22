أخبار مصر.. طقس حار غدًا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الدعم للمزارعين ومواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوى وتفعيل نظم الرى الحديثة.. الرئيس يطلع على جهود زيادة وتحسين إنتاجية الفدان ويتابع معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي ، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

رئيس "الوطنية للانتخابات": ندرس كل المقترحات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج





قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والبريد المصري، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية، مضيفا بقيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام امكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية. "التموين" تفحص اليوم عروض الشركات لتوريد القمح المستورد

تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التي تقدمت، للمشاركة في المناقصة التي أعلنت عنها للتعاقد على شراء الأقماح لاستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تداول القمح بالبورصة المصرية وتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من 923 ألف طن قمح للمطاحن من خلال البورصة السلعية حتى الآن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب طرح كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.

كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب فى خليج السويس



أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك 50%.

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.





رئيس "الوطنية للانتخابات": بروتوكول تعاون مع البريد لنقل أوراق انتخابات الرئاسة



وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، وبحضور المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية، ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار وليد حمزة فى كلمة له خلال توقيع بروتوكول التعاون، أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة الاستفادة من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة التسجيل للطلاب مستنفدى الرغبات



اتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.

وكان أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفد عدد (14972) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وكان أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.





إتاحة حجز تذاكر القطارات "أون لاين" بتطبيق الهاتف وموقع السكة الحديد



أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

يأتي هذا التعاون استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.





التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 لـ2588 محلا



كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ 2588 محلا حتى الآن، منها 2497 قطاعا خاصا، 67 محلا "قطاع عام" و15 استثماريا.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.





أندية جزائرية ومغربية تُزاحم سيراميكا لاستعارة القندوسى من الأهلى



عادت العروض الخارجية مرة أخرى لتطلب ضم الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي رغم تلقى اللاعب عرضاً رسمياً من نادي سيراميكا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد القندوسي رفض في البداية فكرة الرحيل من الأهلي الصيف الجاري وطلب إستكمال تجربته لكن مسئولو القلعة الحمراء تحدثوا معه أكثر من مرة ليوافق أخيراً على فكرة الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسماً.



ويرغب الأهلي في رحيل القندوسي موسماً حتى يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه حيث أن قائمة الأجانب في الفريق مُكتملة حالياً.