واشنطن بوست: منافسو ترامب يخططون لاستغلال غيابه عن المناظرة لتعزيز فرصهم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه فى الوقت الذى يخطط فيه الرئيس السابق دونالد ترامب لعدم المشاركة فى مناظرة الجمهوريين الأولى التي ستعقد فى وقت لاحق هذا الأسبوع، فإن منافسيه على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 يسعون لاستغلال الفرصة لتسليط الأضواء عليهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس كان يعمل مع أحد أبرز مدربى المناظرات الجمهوريين مع سعيه إلى إحداث تحول هائل بعد أشهر من التعثر. فقد نأى بنفسه عن لجنة عمل سياسى حليفة أوصته بالدفاع عن ترامب على المنصة، ويتعرض لضغوط لتهدئة الضغوط المتزايدة من المانحين بشأن قدرته على هزيمة الرئيس السابق.

من جانبه، فإن مايك بنس الذى انتقد ترامب لجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، يقول إنه يهدف إلى إعادة تقديم نفسه، بينما يأمل حلفاؤه أن يستطيع بنس إثبات خبراته على الساحة العالمية. أما كريس كريستى، الذى لعب دور هيلارى كلينون وجو بايدن فى استعدادات ترامب السابقة للمناظرة، يستعد الآن لما يأمل الأنصار أن يكون قضية قوية ضد الرئيس السابق.

ويخطط ترامب، المهيمن على السباق الجمهورى حتى الآن، لعدم المشاركة فى المناظرة، ويتساءل عن الأسباب التي يجعله يظهر امام منافسين يتخلفون عنه بفارق كبير. ويقول مستشارو العديد من الحملات إن استعدادات المناظرة تتركز على اثنين من السيناريوهات، هو كيفية التعامل مع احتمال ظهور ترامب فى اللحظة الأخيرة لو عدل عن رأيه، وكيفية استغلال عدم وجود ترامب لو لم يفعل.

وترى الصحيفة، أن كل هذه الأمور تجعل المناظرة الجمهورية الأولى غير المعتادة على الأرجح، وهى الحدث الذى يعتبر انطلاقة غير رسمية لموسم الحملة الانتخابية فى الخريف، والتي يمكن أن تجذب ملايين المشاهدين، وتمثل المرة الأولى التي سيتابعها الكثير من الناخبين عن قرب.