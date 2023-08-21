نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021.. الجمعة

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021، يوم الجمعة 25 أغسطس 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ يوم 31 يوليو 2023.

وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية ، مشيرة إلى أنه سوف يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه و معه ( البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة ).

وأشارت إلى أنه لن يتم تسليم أى بطاقة عضوية للطبيب إذا لم يسجل على الفورم أو تاريخ الترخيص الخاص به صدر بعد 31 يوليو 2023، علما بأنه سوف يتم الإعلان عن أيام أخري لتسليم باقى بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.