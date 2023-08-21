نجوم الأوبرا يتألقون في سهرة لأم كلثوم بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

قدم نجوم الأوبرا سهرة مع روائع كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم" بمشاركة المطربات نهاد فتحى، غادة آدم، رحاب مطاوع والفنانة السورية بتول بنى.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين فى مصر والوطن العربى منها اغدا ألقاك، أمل حياتى، فكرونى، للصبر حدود، سيرة الحب.

يذكر أن "كوكب الشرق" أم كلثوم رحلت عن عالمنا فى فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء فى العالم العربى، وتعد من أبرز مطربين القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفنى فى سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء.

غنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدى ورياض السنباطى، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامى ومأمون الشناوى وغيرهم.

قدّمت للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت فى المجهود الحربى فى أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا فى فرنسا.