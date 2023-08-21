مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء صيانة موتور المياه في منزله بالدقهلية

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، صعقا بالكهرباء في مدينة المطرية، شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من مستشفي المطرية، بوصول شاب في العقد الرابع جثه هامدة، إدعاء صعق بالكهرباء.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع السيد. م. م. ال 34 عاما، مقيم المطرية، صعقا بالكهرباء وذلك أثناء محاولته صيانة موتور المياه الكهربائي الخاص بمنزله.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات