مصرع شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا يدعى "م.ا"، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.