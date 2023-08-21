مسح تناسلي شامل لـ3 آلاف و396 رأس ماشية وتلقيح اصطناعي لـ975 بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أجرت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، المسح التناسلي الشامل لـ 3 آلاف و 396رأس ماشية و التلقيح الإصطناعي لـ975 رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية من الماشية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة،و مديرية الطب البيطري أن إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 3 آلاف و396 رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ 975رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي، علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.