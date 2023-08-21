مستشار الرئيس للمناطق النائية يناقش مطالب المستثمرين بمدن جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظ مساء اليوم، بأحد الفنادق السياحية ب مدينة مرسي علم إجتماعا مع مستثمري مدن "القصير ، مرسي علم ، حلايب وشلاتين"، وذلك لمناقشة مطالب المستثمرين والمعوقات التي تواجههم .

في بداية اللقاء رحب اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة باللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والمستثمرين بمدن جنوب المحافظة ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مؤكداً علي أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمستثمرين لتحقيق مزيداً من النجاحات خاصة بقطاعي السياحة والتعدين .

ومن جانبه قام اللواء حسام حلمي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم بعرض مشاكل القطاع السياحي وعلي رأسها تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر بالإضافة إلي وجود العديد من المشاكل بقطاع الكهرباء ومحطات التحلية.

وطالب بضرورة مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية التي تعيق حركة التنمية ، وسرعة تشغيل مطار برانيس وإزالة كافة المعوقات به ، ورفع كفاءة بعض الطرق بجنوب المحافظة

واضاف أن جميع المستثمرين بمرسي علم يأملون في استكمال الانشاءات بمشروعاتهم القائمة ، حيث أن القرارات الصادرة من هيئة التنمية السياحية أدت إلي ايقاف العمل بتلك المشروعات .

كما قام هيثم العبادي من المستثمرين في مجال التعدين بعرض المشاكل التي تواجه صناعة التعدين في المحافظة ، وعلي رأسها عدم توافر الايدي العاملة ، مطالباً بحل مشكلة التنقيب العشوائي .

وأكد اللواء أحمد جمال الدين ان القانون يوضع لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وليس لعرقلة المستثمرين ، مشيراً إلى حرصه علي لقاء المستثمرين في مختلف القطاعات بصفة مستمره للاستماع الي ارآهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بكافة المشروعات الاستثمارية بمدن الجنوب .

تناول اللقاء أيضا تقديم عرضاً مختصرا عن مشروع المثلث الذهبي والغرض منه ، و المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير البحر الاحمر .

شهد اللقاء اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم ، واللواء عادل سعيد رئيس مشروع المثلث الذهبي ، اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، والعديد من المستثمرين بمدن جنوب المحافظة .