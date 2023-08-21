محافظ أسيوط يشهد فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق..الأثار والحلول المقترحة"

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق ورئيس لجنة المصالحات، والدكتور محمود الهوارى أمين مساعد الدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الأسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الأسلامية ، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، و النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط والكاتب الصحفى محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات وممثلى المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة ووحدة السكان بالمحافظة، ووالمجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وطلاب وطالبات جامعتى الأزهر وأسيوط .

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ، ثم الاستماع الى آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز والتى رحب خلالها بالحضور الكريم من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية ورأسها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ودوره فى دعم انشطة وفعاليات منطقة الوعظ والاعلام الدينى مستعرضاً دور مناطق الدعوة والاعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والاصلاح بين الناس ، مشيراً الى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الايام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال تنفيذ 75 ندوة توعوية بقرى ومراكز المحافظة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى لبعض فعاليات منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط فى تنفيذ برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية بالقرى والمراكز .

ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته، الشكر لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لانشطة وفعاليات الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية، كما وجه الشكر للدكتور عباس شومان وجميع قيادات الأزهر الشريف وقيادات جامعتى الأزهر الشريف وجامعة أسيوط وجميع الحضور على مجهوداتهم فى التوعية ومواجهة القضايا المجتمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً للحفاظ على استقرار الاسرة المصرية والحد من ظاهرة الطلاق ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت وارتفعت نسبتها فى السنوات الأخيرة ، مناشدًا كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان ، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة قضايا الطلاق وأثارها السلبية على المجتمع .

كما استعرض الدكتور عباس شومان، أحكام الطلاق فى الشريعة الاسلامية وخطورة الطلاق والأثار السلبية المترتبة عليه من تفكك للمجتمع وتدمير أركان الأسرة، مطالباً بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وتعظيم الاستفادة من واعظين وواعظات الازهر الشريف .

كما استعرض الدكتور محمود الهوارى ، خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع وأثاره السلبية، لافتا الى ضرورة تعظيم دور مؤسسات الدولة فى التعامل مع القضية السكانية، واجراء الدراسات المتخصصة حول أسباب الطلاق وطرق خفض معدلاته ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك الظاهرة .

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك ، بعض أسباب تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع وكيفية التغلب على تلك الأسباب وفقا لتعاليم ومبادىء الشريعة الاسلامية الوسطية ، لافتاً الى الدور الهام لأئمة الأزهر والأوقاف وواعظين وواعظات الأزهر الشريف فى تنفيذ برامج التوعية وعقد ندوات وفعاليات توعوية بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة الطلاق وأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ، فضلاً عن تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج .

كما أشار الدكتور أحمد عبد المولى ، الى ارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة لتصل الى 30 % من نسبة المتزوجين وما ترتب عليها من اثار سلبية وتضرر للأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن تفكك تلك الأسر وما يترتب عليها من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم وأطفال الشوارع، مشيرا الى أهمية تكثيف الدور الاعلامى لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ومواجهة اثارها السلبية، لافتا الى دور جامعة أسيوط تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية فى تكثيف برامج التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات بالتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة القضايا المجتمعية مثل "تفشى الطلاق والزيادة السكانية والتفكك الأسرى والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا " .

وأشار مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، الى الدور الهام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تنفيذ برامج توعية وفعاليات على مستوى الجمهورية تستهدف زيادة وعى المواطنين بخطورة القضايا المجتمعية ومنها قضية تفشى ظاهرة الطلاق من خلال توعية دينية واجتماعية بحضور ممثلى كافة الجهات الشريكة، وممثلى منطقة الوعظ والإعلام الدينى وتنفيذ 75 ندوة بقرى ومراكز محافظة أسيوط خلال الأيام القادمة بدور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات .

وفى نهاية المؤتمر، تم الاستماع الى فقرة التواشيح والأدعية الدينية لبعض طلاب وطالبات جامعتى أسيوط والأزهر ، واستعراض توصيات المؤتمر ومراحل العمل خلال الفترة القادمة .