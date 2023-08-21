لبنان تؤكد ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطرى جزيرة قبرص

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".