لبنان تؤكد ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطرى جزيرة قبرص

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها تراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطرى جزيرة قبرص، إثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واعتدت قوات قبرصية على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.
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