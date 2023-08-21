فوز شباب دسوق بالمركز الأول في ختام المسابقة الثقافية في دورى معلومات كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ختام المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات للشباب بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 60 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية الفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات للتنافس في مجالات العلمية والثقافية المتنوعة ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن لجنة التحكيم أعلنت فوز مركز شباب دسوق بالمركز الأول، جاء بالمركز الثانى، مركز شباب شنو التابع لإدارة إدارة شباب كفر الشيخ، معلناً أسماء الفائزين بالمسابقة من مركز شباب دسوق هم "محمد رفعت، روان رمضان، رانيا محمد، ندى صبري، نورا ابراهيم" والفائزين من مركز شباب شنو هم "دينا مصطفى، زينب نبوى، آيه ابراهيم، شيماء عبد الحميد، محمد رمضان" .

أقيم ختام دورى المعلومات للشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهمت مصطفى، مسئول النشاط الثقافى وفريق عمل الإدارة العامة للشباب، ترأس لجنة التحكيم المخرج حسن عباس، مشرف النادي الثقافى.