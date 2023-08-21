اليوم السابع
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"عقوبة نادرة".. الحكم بسجن "الممرضة البريطانية القاتلة" مدى الحياة حتى الممات

الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:28 م
"عقوبة نادرة".. الحكم بسجن "الممرضة البريطانية القاتلة" مدى الحياة حتى الممات لوسي
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قاضى بريطانى حكم على "سفاحة الأطفال"، الممرضة لوسى ليتبى التى تسببت فى مقتل 7 أطفال رضع وحاولت قتل عشرات آخرين، بالسجن مدى الحياة حتى مماتها، وذلك فى جلسة اليوم لم تحضرها. 
 
وأوضحت الصحيفة أن القاضى أصدر حكما بعقوبة وصفتها الصحيفة بـ"النادرة" وهي السجن المؤبد مع عدم وجود إمكانية للإفراج عنها ، وذلك في محكمة التاج في مانشستر يوم الاثنين، قائلاً لها: "ستقضي بقية حياتك في السجن".
 
وأدينت الشابة البالغة من العمر 33 عامًا يوم الجمعة بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين عندما كانت تعمل في وحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016. لقد قامت بحقن الأطفال حديثي الولادة عمدًا بحقن الهواء بينما سممت الآخرين بالحليب أو بالأنسولين.
 
لكن الممرضة أوضحت لفريقها القانوني الأسبوع الماضي أنها لن تشارك في الجلسة ، بينما قال القاضي إن المحكمة ليس لديها سلطة لإجبار المدعى عليها على حضور الحكم.
 
ووصفت جريمتها بحق الأطفال بأنها "الأسوأ فى تاريخ بريطانيا".
 
واتهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر الحكومة بـ "التباطؤ" في تغيير القانون لإجبار المجرمين على حضور جلسات النطق بالحكم ، قائلاً للصحفيين: "أريد أن أرى التحرك في أسرع وقت ممكن في هذه القضية لأن عائلات الضحايا يمرون بأفظع محنة ويحق لهم أن يروا العدالة تتحقق ... لذلك نحن بحاجة إلى تغيير القانون. آمل أن تفعل الحكومة ذلك لأنني أعتقد أنه يمكن القيام به بسرعة كبيرة. 
 
 

بريطانيا

الممرضة البريطانية

لوسى ليبتى

الحكم على الممرضة القاتلة

سفاحة الأطفال



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