عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: أسعار هذا الموسم ستكون أفضل من العام الماضى

كتب أحمد عرفة

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، إن موسم العمرة بدأ هذا العام مبكرا، ولم يعد هناك سقف لأعداد المعتمرين، وهذا يُحدث منافسة بين الشركات ولصالح المعتمر المصرى لأن الأسعار ستنخفض.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الفنادق السعودية تعلم أن السوق المصرى عاد بقوة ويعد السوق المصرى أفضل الأسواق بالنسبة للفنادق السعودية .

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، أن أسعار العمرة ستكون أفضل من الموسم الماضي، لافتا إلى أن أولى الرحلات ستكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.