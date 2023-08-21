طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى الأثنين الموافق 21 غسطس 2023 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى مادتى "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما أدى الطلاب الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.