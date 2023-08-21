طقس مائل للحرارة على مدن وقرى كفر الشيخ وزحام بمصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يسود طقس مائل للحرارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مما قلل من التواجد بالشوارع والميادين، وزاد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم ال6، وسط زحام شديد من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخى الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ الـ 6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن أنه يسود اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية، كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3.5) متر.

وأضافت الهيئة فى بيانها، أنه ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.