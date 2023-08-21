طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع فيصل حتى كوبرى الصحابة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة طرح مشروع لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول 2.5 كم، وذلك في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وأكدت المحافظة أن المشروع يستهدف خدمة المطالع والمنازل الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائري والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافة القطاعات الحيوية المرتبطة بالمتحف الجديد.

وبدأت محافظة الجيزة تنفيذ الرؤية الحضارية الموضوعة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وكذا دهان العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية، سواء بالطريق الدائري أو الطرق والمحاور المؤدية للمتحف ومنها طريق "إسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، والطريق الأبيض".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ.