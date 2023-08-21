ضبط صاحب كافتيريا وزوجتة تعد على ممرضة داخل مستشفى في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط صاحب كافتيريا وزوجته، وذلك بعد اتهامهما بالتعدي على ممرضة و"قضمها" في يدها، مما تسبب فى إصابتها بكدمات وجروح خلال تواجدهما لتلقي العلاج بالمستشفى وظنهما تقاعس الممرضة عن العمل.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز ضرطة أجا من ادارة تأمين المستشفيات الحكومية بحدوث مشاجرة داخل مستشفى أجا المركزي .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة"أميرة.م.ح"، 23 عامًا منرضة بالمستشفى ومقيمة قرية جراح ، وطرف ثاني "فؤاد.م.ف.ا"، 32 عامًا، صاحب كافتيريا، وزوجتة "شيماء.م.أ.أ"،26 عامًا، ربة منزل ويقيمان بندر أجا.

وبسؤال الممرضة قررت أنها حال تواجد الطرف الثاني بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على زوجتة "الطرف الثالث" حدثت بينهما مشادة كلامية لظنهما تقاعسها عن تقديم الرعاية الطبية لها، قاما على اثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيديواخداث اصابتها بكدمات متفرقة في الجسم، وقيام الطرف الثالث بـ"قضم"ذراعها الأيمن واحداث اصابه بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.