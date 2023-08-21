وأعرب سفير مصر بالكويت - خلال الندوة الافتراضية (الكويت والثقافة العربية) اليوم الاثنين، عبر برنامج تطبيق (زووم) وبمشاركة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادى وبحضور نخبة من المثقفين من مصر ومن دول عربية - عن امتنانه للتبادل الثقافي بين المبدعين من الشعراء والكتاب، موضحا أن التواصل الحضاري ممتد عبر السنين، وهو ما نؤكد عليه اليوم وأن الندوة التي ضمت العديد من المبدعين من كلا البلدين وإنتاجهم الأدبي المبدع والمبتكر الذي يحظى بمتابعة واسعة منذ نشر مجلة العربي وغيرها من الصحف والمجلات التي تولي اهتماما كبيرا بالثقافة العربية في الكويت وسائر الدول العربية و الروح التي تجمعهم والتي تربط أواصر التعاون المشترك بينهم.

وأشار شلتوت إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تعتبر أحد أهم منابر الثقافة المصرية، مؤكدا أن اللقاءات الثقافية المتنوعة التي شهدتها مصروالكويت تعطي إثراء للتناغم الثقافي والمعرفي بين البلدين الشقيقين.

وتناولت الندوة سبل دعم الثقافة العربية والتنوع وتبادل المجالات الثقافية بين الدول العربية وخاصة بين مصر والكويت في إثراء العمل العربي الثقافي المشترك والاستفادة من الخبرات السابقة للمبدعين العرب فيما تشكلة الثقافة العربية من التواصل والتقارب بين الشعوب العربية.