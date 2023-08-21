رفع كفاءة محورى المنتزه والمعمورة فى الإسكندرية للارتقاء بالمساحات الخضراء

تفقدت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمحورى المنتزه والمعمورة السياحى بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء، فى إطار مواصلة الاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لشوارع الحي.

وأوضحت الدكتورة رباب مدنى، خلال الجولة التفقدية المحورى المعمورة السياحى والشيراتون، أنه تم التشديد على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمحورين، حيث تم زراعة العديد من الأحواض بالنجيلة على امتداد المحاور.

جاء ذلك بحضور مديرى وممثلى إدارات الحدائق والمتابعة الميدانية بالحى، وكذلك أعمال قص وتهذيب ستائر الاسيجة بالاحواض أمام رعاية الطفل بطوسون، وتتواصل الأعمال المنوط بها إضفاء المظهر الجمالى على المسطحات الخضراء.

وعلى صعيد آخر، دفعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزة بحملة مكثفة،لرفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدى بكل حزم لسرقة التيار الكهربائى، ومتابعة منظومة النظافة بطريق الكورنيش.

وجاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة،وحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومديرى وممثلى إدارات المتابعة الميدانية وأشغال الطريق والإيرادات والكهرباء والشؤون الإدارية بالحي.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 83 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز الحديدية، بنطاق الحملة بطريق الكورنيش، وأيضا بخط سيرها بشوارع تقاطع 16,25 المستشارين، وملك حفنى قبلى، وأطلس، وادريس، و45 بحرى، ومحمد حسنين هيكل، وموريتانيا، ومصطفى كامل، وايضا ميدان المندرة الكوبرى، وتستمر الحملات على مدار اليوم لردع أى تعديات من المحال والمقاهى المخالفة، وتجاوزات الباعة الجائلين.