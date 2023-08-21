رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور كنيسة مارجرجس بقرية ميت دمسيس مع بدء الاحتفالات

الدقهلية- شريف الديب

زار حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، كنيسة مارجرجس بقرية ميت دمسيس، وذلك لبدء الاحتفالات المعتادة فى مثل هذه الآونة من كل عام "بمولد مارجرجس"، وكان فى استقبال القمص مكاري غبريال راعي لكنيسه مارجرجس، وذلك لبحث التعاون المستمر وبحث أى مطالب عامه بالقرية.

وشدد لفريق العمل على تكثيف جهود رئاسة المركز بالتعاون المثمر مع كافة الجهات، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والعمل على إرضاؤهم.