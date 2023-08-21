رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور كنيسة مارجرجس بقرية ميت دمسيس مع بدء الاحتفالات

زار حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، كنيسة مارجرجس بقرية ميت دمسيس، وذلك لبدء الاحتفالات المعتادة فى مثل هذه الآونة من كل عام "بمولد مارجرجس"، وكان فى استقبال القمص مكاري غبريال راعي لكنيسه مارجرجس، وذلك لبحث التعاون المستمر وبحث أى مطالب عامه بالقرية.
وشدد لفريق العمل على تكثيف جهود رئاسة المركز بالتعاون المثمر مع كافة الجهات، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والعمل على إرضاؤهم.
كما تفقد كافة الطرق والساحات المؤدية للكنيسة، موجها بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطرق، وخلق سيولة مرورية أمام الزائرين، ومؤكداً على التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات.
كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال. كما قدم القمص مكارى غبريال راعى الكنيسة درع لحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا وذلك نظير لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء لخدمة الوطن والمجتمع بمركز أجا.
جاء ذلك بحضور محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة أجا وسعد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز و السعيد الجمال رئيس الوحدة المحلية، جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور كنيسة مارجرجس (1)
رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور كنيسة مارجرجس (2)
رئيس مركز أجا بالدقهلية يزور كنيسة مارجرجس (3)
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