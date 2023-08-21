رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات المدينة لمتابعة نسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث استهل الجولة بالمرور على بعض الملاحظات التى ذكرها سكان المدينة باجتماعه معهم في وقت سابق، ونبه المسئولين بالجهاز فى مختلف القطاعات "إسكان - مرافق - تنمية - زراعة - نظافة " بتلافى الملاحظات التى وردت بالاجتماع.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بإعداد تقرير بكل ما ذكر بالاجتماع مع السكان وما سيتم تنفيذه، وإعداد الخطابات اللازمة لمخاطبة بعض الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لزيادة ساعات العمل بالمركز الطبى، ووزارة التموين لاستعجال إجراءات تشغيل المخبز، وخطابات المواطنين المخصص لهم محال ووحدات إدارية بالمدينة لسرعة عمل إجراءات تشغيل تلك المحال، التى تم تخصيصها بالمزادات السابقة، وذلك لتوفير الخدمات بالمدينة، وخطاب إلى وزارة النقل لاستعجال تشغيل خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالمدينة، وخطاب إلى سنترال بدر لاستعجال توصيل خدمة التليفون المنزلى والانترنت.

وشدد المهندس علاء عبداللاه، على المسئولين عن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بتسهيل إجراءات الاستلام، وضرورة تلافى أية ملاحظات يطلبها الساكن فى حدود المسموح به حتى يتمكن حاجزو الوحدات السكنية من استلام الوحدة والإقامة بها، وكذا المرور الدائم والمستمر على الملاحظات التى ترد على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة حدائق العاصمة وبوابة الشكاوى الحكومية.

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بالمرور على أعمال الطرق والمرافق بالمدينة، وأعمال الزراعة، موجهاً الشركات العاملة بكافة القطاعات بضرورة تكثيف الأعمال بالمواقع وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع والالتزام بتعليمات جهاز الإشراف.

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه، بزيارة المركز الطبى بالمدينة، منبهاً على العاملين بالمركز بتوفير الدعم اللازم للسكان بالمدينة وضرورة تواجد الأطباء والتمريض فى مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية لهم، كما شكر الفريق الطبى بالمركز، وأكد على استعداد الجهاز لتقديم أى دعم لهم لمساعدتهم فى توفير الخدمة الطبية المتميزة للسكان والمترددين على المدينة، وذلك لأهمية المنظومة الطبية.

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا التى يجرى بها تنفيذ مشروع سكن كل المصريين، حيث تم المرور على بعض أعمال البناء الجارى تنفيذها وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وكذا التنبيه على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وتكثيف العمل وتوفير الخامات اللازمة لأعمال البناء والتشطيبات، وتزويد المواقع بالعمالة اللازمة لرفع نسبة الإنجاز بالمشروعات.

وواصل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بمدخل المدينة، موجهاً الشركة العاملة بالطرق بمدخل المدينة بضرورة استكمال الأعمال الجارى تنفيذها وزيادة معدلات التنفيذ بمدخل المدينة من منطقة الروبيكى وطريق السويس، وكذا استكمال أحواض الزراعة بالمنطقة وعمل الصيانة اللازمة لها، ووضع لافتات تحذيرية من شرب مياه الرى حرصا على سلامة السكان، وعمل الصيانة اللازمة لمناطق الزراعة بالمدينة حفاظاً على المظهر الجمالي.

وفي سياق، متصل عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاء مع المسئولين بشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بمنظومة الاتصالات بالمدينة.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجهاز بضرورة استعجال إجراءات توصيل خدمة التليفون الأرضى والإنترنت للوحدات السكنية التى تعاقدت بالفعل بالسنترال، وذلك لقرب المدارس واحتياج السكان لهذه الخدمة، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة البريد المصرى لسرعة تشغيل مكتب البريد بالمدينة، لتوفير الخدمات التى يقدمها البريد للمواطنين ولاستكمال الخدمات بالمدينة، حيث يجري تركيب الوصلات اللازمة لتشغيل الخدمة.

واجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع بعض شركات المرافق والطرق والإسكان للتأكيد على استكمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وضرورة توفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال، مؤكداً ضرورة المرور من قبل المسئولين بالجهاز على شوارع المدينة لتوفير الأمن والاستمرار فى ضبط مركبات "التوك توك" والحرص على عدم دخوله إلى المدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الإسكان بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالمدينة، موجهاً مسئولى إدارة الزراعة باستكمال الأعمال فى المواقع الجاهزة وتوفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال والاهتمام بصيانة المزروعات من شجر ونخيل وجميع ما يلزم لها لتوفير البيئة النظيفة والصحية للسكان والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

كما عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاءً مع العميد هشام حجازى، رئيس قسم شرطة التعمير والمقدم محمد العراقى، نائب رئيس قسم شرطة التعمير بحدائق العاصمة، ومسئولي إدارة الأمن بالجهاز، لمناقشة تنظيم حملات أمنية بالمدينة للتصدى لأية أعمال مخالفة للقانون واللوائح.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه، على ضرورة زيادة الحملات الأمنية لمنع دخول مركبات "التوك توك " للمدينة ومنع السير عكس الاتجاه، موجهاً بضرورة التنسيق مع قسم شرطة بدر لعمل نقط ارتكاز أمنى عند مداخل ومخارج المدينة لضبط الحركة المرورية وتنظيمها.