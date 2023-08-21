اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع الحصول على تأشيرة (إنفوجراف)

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:42 م
خليك واعى.. لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع الحصول على تأشيرة (إنفوجراف) لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقرير يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، إذ تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى
 
 
وأكدت أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

الحصول على تأشيرة

خليك واعى

وزارة السياحة والآثار

تأشيرة سياحية إلكترونياً

اليوم السابع بلس



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