خسائر فى المتاجر والمنازل بعد انفجارات منفصلة بمدن متفرقة فى هولندا

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، وقوع انفجارات منفصلة في أمستردام ولاهاي وفلاردينجن، مما أسفر عن خسائر في بعض المتاجر والمنازل، فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدوافع المحتملة، وما إذا كانت الانفجارات مرتبطة.

وأوضحت شرطة روتردام - بحسب ما نقلته صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية - أن الانفجار الذي وقع في فلاردينجن حوالي الساعة 2:30 صباحا كان في متجر للأحذية الرياضية تم افتتاحه حديثا، وتسبب الانفجار في تحطيم النافذة الأمامية للمحل وأضرار في البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى احتراق واجهة المتجر، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

وفي أمستردام، أبلغت الشرطة المحلية عن وقوع انفجار في منزل في شارع روزا لوكسمبورج حوالي الساعة 4:50 صباحا، وانفجار آخر في منطقة رادين أدجينج كارتينسترات الساعة 7:00 صباحا، وتسبب الانفجاران في حرائق تم إخمادها من قبل إدارة الإطفاء، ورغم الأضرار الكبيرة التي تكبدتها المنازل لم تقع أي إصابات، ومازالت الشرطة تحقق في الواقعتين.

وفي لاهاي، ذكرت الشرطة المحلية أن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل حوالي الساعة 1:10 صباحا، ما أسفر عن اشتعال النيران في أبواب المنزل وسيارة مجاروة، واستجابت إدارة الإطفاء إلى البلاغ، وتم تطويق محيط المنزل للتحقيق في الواقعة.