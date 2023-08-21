اليوم السابع
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لعدم وجود شبه جنائية..

حفظ التحقيق فى واقعة العثور على جثة ربة منزل متوفاة داخل منزلها بالمرج

الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:01 م
حفظ التحقيق فى واقعة العثور على جثة ربة منزل متوفاة داخل منزلها بالمرج جثة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بحفظ التحقيق في واقعة اقدام ربة منزل على إنهاء حياتها في منطقة المرج، بعد أن عثر عليها داخل مسكنها متوفية عقب تناولها عقاقير مخدرة وبجوارها حقنة فارغة، حيث تبين أنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة، وأن المتوفية كانت تمر بحالة نفسية سيئة حاولت أسرتها عرضها على طبيب نفسى لكنها لم تستجيب للعلاج حتى أنهت حياتها داخل غرفتها.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من أسرة المتوفية يفيد بعثورهم على جثة ابنتهم داخل مسكنها متوفية، ولم يشكوا في أحد أنه وراء الواقعة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة أربعينية متوفية، وبفحص حجرتها تم العثور على عقاقير طبية وحقنة فارغة، وتبين من التحريات وتقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة جاء نتيجة تناول المتوفية للعقاقير المخدرة عن طريق الحق بقصد التخلص من حياتها لمرورها بحالة نفسية، وأنه لا توجد شبة جنائية في الواقعة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحفظ التحقيق بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.


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تحقيقات النيابة

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