تموين سوهاج: اليوم ختام توريد القمح والصوامع تنهى استقبال 130 ألف طن.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج عن ختام أعمال التوريد لمحصول القمح على مستوى المحافظة طبقا لتوجيهات الوزارة بأن اليوم الأثنين هو الختام لأعمال التوريد حيث بلغت جملة ما تم توريده من أقماح بمختلف أنواعها بلغ 130 ألف طن بزيادة كبيرة عن العام الماضى والذى بلغت جملة التوريد العام الماضى 111 ألف طن صرح بذلك المهندس محمد السيد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألف و816 فدان بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى ان هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

وأشار وكيل الوزارة أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ووجه خلال عملية التوريد للقمح بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المديرية المديرية أستعدات هذا الموسم، بإستقبال المحصول من خلا 19 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون "، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهى " صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم" .

وأشار وكيل وزارة التموين أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء حيث تم تحديد 1500 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة ب 865 جنيها للاردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 1450 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

وأنهى وكيل وزارة التموين تصريحاته لليوم السابع قائلا أن عقب إنتهاء هذا الموسم قمنا بالإستعداد للموسم الجديد من خلال التوسع في أماكن التخزين بإضافة أماكن تخزين جديدة بصوامع غرب طهطا وذلك تمشيا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في عهد ارئيس السيسى بالتوسع في زراعات محصول القمح من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجى الهام