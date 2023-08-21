تعرف على تفاصيل مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

يعتبر مشروع مجمع الصناعات الحرفية واحدا من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد على أرض محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، تسهيلاً على المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة فى عرض وتسويق منتجاتهم وفى هذه النقاط تبين أهم المعلومات عن هذا المجمع.

1- يتم مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط

2- يبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التى تنفذها هيئة تنمية الصعيد

3- يتم إنشاء المجمع تسهيلاً على المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة فى عرض وتسويق منتجاتهم

4- يقام المشروع بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 600 متر بقرية الشامية

5- يضم المجمع أقسام لكافة الصناعات الحرفية التى يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.

5- يساهم مجمع الصناعات الحرفية فى تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية

6- يساهم المجمع فى تسويق الحرف التراثية التى تتميز بها قرى مركز ساحل سليم من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوى

7- يساهم المجمع فى الحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار

8- يساعد المجمع فى تقديم خدمة لائقة للمواطنين فى كافة القطاعات من بينها المساهمة فى تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجاً ومساندتهم من أجل حياة كريمة بكافة الطرق الممكنة

9- يساهم فى تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل