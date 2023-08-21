تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

كتبت أمنية الموجي -أسماء شلبى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بعدد من الوظائف المختلفة بالحكومة علي خلاف الحقيقة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وذكرت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول علي فرص عمل بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على فرص عمل مختلفة، وضبط بحوزة المتهم ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).