بكين: العلاقات الصينية الأمريكية تواجه صعوبات

وكالات

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، الاثنين، إن العلاقات الصينية الأمريكية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يواجه صعوبات تتطلب من الجانبين التحرّك تجاه بعضهما البعض، وبذل جهود مشتركة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الأعمال الأمريكى- الصينى فى بكين مارك إن. كاسبر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



ونقلت الوكالة عن لي قوله، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لحماية قواعد التجارة الدولية بشكل مشترك، وضمان استقرار السلاسل الصناعية العالمية.