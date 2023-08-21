بعد ضبط دجالين.. السجن 3 سنوات عقوبة ممارسة الدجل والشعوذة

كتب إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية مدعيين قدرتهم على أساليب العلاج الروحاني، في محافظتي القاهرة والجيزة.

لا توجد عقوبة للدجل والشعوذة صريحة في قانون العقوبات، ولكن يحاكم مرتكبها بتهمة النصب.

وتهمة النصب معاقب عليها في القانون المصري طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تكون فيها مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل.

نصائح لتجنب النصب على الفيس بوك منها:

ـ لا تنشر بيانات أو معلومات شخصية في أي مكان عبر الإنترنت (مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو مكان العمل)، احذر فهذه المعلومات قد تساعد المهاجمين في اختراق حسابك أو الاحتيال عليك، فمن الممكن اكتشاف أن كلمة المرور هي تاريخ ميلاد المستخدم، أو أن يرسل المخترق رسالة احتيالية تطلب منك الضغط على رابط أو تحذرك من غلق حسابك البنكي؛ لأن المخترق استطاع بكل سهولة الوصول إلى رقم هاتفك المكتوب في حساب فيسبوك.

ـ كلمة المرور هي خط الدفاع الأول، ولذا اجعلها طويلة وصعبة التخمين لتقطع الطريق على المخترقين، ولذا يجب عليك عدم استخدام كلمة مرور سهلة؛ لأن اختراق الحساب على فيسبوك قد يصل المخترق من خلاله إلى بيانات البطاقة البنكية.

ـ لا تشارك موقعك الحالي أو العنوان أو مكان العمل في أي مكان عبر الإنترنت، لأن هذا قد يعرضك للسرقة، فمن الممكن أن يعرف المهاجم أن الضحية غير موجود في منزله ومن ثم سرقته.