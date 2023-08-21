بخطوات قانونية بسيطة.. كيف تسترد الكفالة لو حصلت على البراءة؟

كتب أحمد حسنى

كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال البعض من المواطنين، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.

1- لابد وأن تكون القضية قد تم إنتهائها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة

فقد أصل إيصال الكفالة.

إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.