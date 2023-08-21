اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انقطاع المياه ببعض مناطق طلخا بالدقهلية غدًا لمدة 4 ساعات

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:52 م
انقطاع المياه ببعض مناطق طلخا بالدقهلية غدًا لمدة 4 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من: حوض الحرم، تقسيم بهاء، شارع صلاح سالم، أرض الكوكاكولا، طريق النوادي بطلخا، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 22/8/2023 لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10:00 صباحًا، وحتى الساعة 2:00 مساءًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 8 بوصة المغذية لعزبة عربان من مرفق طلخا، والعداية المغذية لميت الكرماء.
 
و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال. 
و وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، إلى رئيس مجلس ومدينة طلخا بمتابعة الأعمال حتى يتم إعادة المياه فى اسرع وقت الي المواطنين 
 
 
 
 

الدقهليه

مياه الدقهليه

قطع المياه

مركز طلخا



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