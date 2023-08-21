انقطاع المياه ببعض مناطق طلخا بالدقهلية غدًا لمدة 4 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من: حوض الحرم، تقسيم بهاء، شارع صلاح سالم، أرض الكوكاكولا، طريق النوادي بطلخا، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 22/8/2023 لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10:00 صباحًا، وحتى الساعة 2:00 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 8 بوصة المغذية لعزبة عربان من مرفق طلخا، والعداية المغذية لميت الكرماء.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

و وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، إلى رئيس مجلس ومدينة طلخا بمتابعة الأعمال حتى يتم إعادة المياه فى اسرع وقت الي المواطنين