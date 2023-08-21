الهدف تحدى الأفكار الهدامة.. طلاب ينظمون ماراثون بالدراجات من القاهرة لجمصة

كتب لؤى على

نظم فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر ماراثون رياضي بالدراجات بطول 186 كيلو مترا من القاهرة إلى مدينة جمصة، حيث مكان المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين نواب رئيس الجامعة كل في موقعه أطلقت معسكرها الطلابي الصيفي الذي انطلق عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومستمر حتى قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر يتضمن أنشطة رياضية مختلفة وندوات توعوية يحاضر خلالها أساتذة جامعة الأزهر في مختلف الكليات حول كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، إضافة إلى محاضرات حول الانتماء الوطني والتوعية ضد المخاطر والتحديات التي تعترض الشباب، مثل: انتشار الشائعات وحروب الجيل الرابع.

جدير بالذكر أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بجمصة يقام بمتابعة وحضور عادل بكر، مدير عام رئيس رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، ومحمد قاسم، مدير إدارة الجوالة بالجامعة، وبحضور إبراهيم الرفاعي، و عبده جميل، من فريق جوالة جامعة الأزهر، وطلاب من أجل مصر.