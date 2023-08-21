اليوم السابع
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النيابة تأمر بحبس لص الشقق السكنية فى الشروق

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:34 ص
النيابة تأمر بحبس لص الشقق السكنية فى الشروق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغلا انشغال أصحاب الشقة، وتمكن من الدخول إليها وسرقتها ولاذ بالفرار.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان المسروقات، واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق علي أغراضه الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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