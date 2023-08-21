الصين تحقق مع مواطن متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الأمن الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين تحقق مع مواطن صيني متهم بالتجسس لصالح وكالة ‏المخابرات المركزية الأمريكية، وفقا لشبكة ان بي سي.‏

وأضافت الوزارة، أن المواطن الصيني البالغ من العمر 39 عامًا، ولقبه هاو، كان يعمل في أحد الوزارات ‏وذهب إلى اليابان للدراسة، حيث تم تجنيده.

وجاء البيان بعد أقل من أسبوعين من إعلان الوزارة أنها كشفت عن مواطن آخر يشتبه في تجسسه لصالح ‏وكالة المخابرات المركزية بعد تجنيده في إيطاليا ولم ترد سفارتا الولايات المتحدة في بكين وطوكيو على ‏الفور على طلبات رويترز للتعليق.‏

وأكدت الوزارة، أن هاو تعرف على مسؤول بالسفارة الأمريكية يعرف باسم "تيد" أثناء قيامه بفرز طلب ‏تأشيرة، وقائلة: إنه دعا هاو لتناول العشاء وقدم هدايا وطلب مساعدته، مشيرة إلى أن تيد قدم هاو ‏لزميل اسمه لي جون قبل انتهاء فترة عمله في السفارة في اليابان. ثم حافظ لي وهاو على "علاقة تعاونية".‏

وقبل أن يكمل هاو دراسته ، كشف لي زميله من اليابان عن كونه موظفًا في وكالة المخابرات المركزية في ‏طوكيو وأمر هاو بالعودة إلى الصين للعمل من أجل "وحدة أساسية".‏

وذكر البيان أن هاو وقع اتفاقية تجسس وخضع للتقييم والتدريب من الولايات المتحدة.‏

وقالت الوزارة إن هاو عمل في وزارة وطنية عند عودته ، "وفقًا لمتطلبات وكالة المخابرات المركزية"، ‏وزود وكالة المخابرات المركزية بمعلومات استخبارية.‏

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا، بما في ‏ذلك الأمن القومي. وتتهم واشنطن بكين بالتجسس والهجمات الإلكترونية وهي اتهامات رفضتها الصين ‏التي أعلنت انها مهددة من قبل الجواسيس.

ودعت الصين مواطنيها هذا الشهر إلى المشاركة في أعمال مكافحة التجسس، بعد توسيع قانون مكافحة ‏التجسس في يوليو، مما أثار قلق الولايات المتحدة.‏