السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءا من الجمعة المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، تعليمات جديدة للإدارات المعنية داخل محطاتها بدخول بعض قطارات وجه بحرى مرة أخرى إلى محطة رمسيس بدلا من الانتهاء بمحطة شبرا الخيمة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس 2023.

يأتي ذلك بعد موافقة المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بامتداد محطة توقف بعض قطارات وجه بحري بمحطة رمسيس بالقاهرة، تزامنا مع دخول برج شمال إلى الخدمة من جديد بعد الانتهاء من أعمال تطويره خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة 25 أغسطس 2023، يتم إلغاء اختصار عدد من القطارات السياحية الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها إلى محطة رمسيس بالقاهرة.

قطار رقم 941 سياحي ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط خط الشرق ).

قطار رقم 966 سياحي ( دمياط / القاهرة ).

قطاري 952/955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ).

قطاري 810 /809 سياحي ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة ).

قطاري 946/959 سياحي ( الإسماعيلية / القاهرة ).

وتضمن المنشور الصادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023، يتم إلغاء اختصار القطارات السياحية الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها إلى محطة رمسيس بالقاهرة.

قطاري 956 /945 سياحي ( بورسعيد / القاهرة ).

قطاري 994/965 سياحي ( دمياط / القاهرة ).

قطاري 1914/1915 سياحي ( المنصورة / القاهرة ).

قطاري 964/969 سياحي ( دمياط / القاهرة ).