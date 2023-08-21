الجيش الكندى يدخل خط المواجهة مع حرائق الغابات بعد 4 أيام من اشتعالها

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا بدات ارسال الجيش لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في كولومبيا البريطانية، في الوقت الذي تتعامل فيه المقاطعة مع ألسنة اللهب التي أدت إلى أوامر اجلاء لأكثر من 35 ألف شخص.

وفقا لوكالة رويترز، أعلنت كولومبيا البريطانية حالة الطوارئ وفرضت حظراً على السفر غير الضروري لتوفير أماكن إقامة لمن تم إجلاؤهم ورجال الإطفاء، وحثت مشغلي الطائرات بدون طيار وغيرهم ممن يصورون الحرائق.

في بعض المدن في كولومبيا البريطانية، كان مؤشر جودة الهواء (AQI) ، الذي يقيس الملوثات الرئيسية بما في ذلك تلك الناتجة عن الحرائق ، أعلى من 350 ، وهو مستوى "خطير" ، وفقًا لمنصة معلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي، وتراوحت الأرقام في مقاطعات كندا من 423 الى 470.

وقال رئيس الإطفاء في غرب كيلونا ، جيسون برولوند ، إنه رأى بعض الأمل بعد محاربة الحرائق التي وصفها بـ"الملحمية" خلال الأيام الأربعة الماضية. وقال إن الظروف تحسنت ، مما ساعد رجال الإطفاء على الوقوف على الارض وإلقاء المياه على ألسنة اللهب التي هددت البلدة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة.

وأخبر برولوند هيئة الإذاعة الكندية: "نشعر أخيرًا أننا نتحرك للأمام بدلاً من العودة للوراء ، وهذا شعور رائع".

من جانبه قال ترودو في تغريدة إن الحكومة الفيدرالية ستقدم الدعم من الجيش الكندي للمساعدة في عمليات الإجلاء والتجهيز والمهام اللوجستية الأخرى استجابة لطلب من حكومة كولومبيا البريطانية.

ووفقا للتقرير، حرائق الغابات ليست شائعة في كندا ، لكن انتشار الحرائق والاضطرابات يسلط الضوء على شدة موسم حرائق الغابات الأسوأ حتى الآن ، والذي ألقى بعض الخبراء باللوم فيه على تغير المناخ.

وتم الإبلاغ عن حرائق أخرى ، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد ، بالقرب من الحدود الأمريكية وفي شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة.