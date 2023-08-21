الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين في نابلس ويعتقل مشتبها به في تنفيذ عملية حوارة

أ ش أ

أصاب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، خلال اقتحامه بلدة "بيتا"، الواقعة جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل وفتشته.

وبالتزامن مع الاقتحام، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي (جالاتس) أنه تم اعتقال من يُشتبه أنه نفذ عملية "حوارة" قبل يومين والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين في البلدة الواقعة جنوب "نابلس".