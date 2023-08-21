اليوم السابع
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اعترف بترويجه بين زبائنه.. إحباط محاولة عاطل الإتجار بالاستروكس في الجيزة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:00 ص
اعترف بترويجه بين زبائنه.. إحباط محاولة عاطل الإتجار بالاستروكس في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف تاجر مواد مخدرة تم ضبطه في الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، عن اتجاره بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من عاطل مقيم في الجيزة. 
 
كما اعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه من المتعاطين، المترددين على محيط مسكنه، بالإضافة إلى توصيل المخدر لهم عقب التواصل معهم هاتفيا، واستنادا لاعترافات المتهم  وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعد رجال المباحث كمينا للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس معد للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الإستروكس

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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