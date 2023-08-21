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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:55 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن - أحمد إسماعيل

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلي ااطريق فى مدينة 6 أكتوبر مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

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