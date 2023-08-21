إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدات المحلية بحي شرق وقرى مراكز القوصية، وأبنوب والفتح والبداري وصدفا من تنفيذ 26 حالة إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف دون ترخيص، حيث تم إزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوى بشارع المشتل بالوليدية بحي شرق، وإزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية (حالة تعدٍ بحوض توفيق ببني إدريس عبارة عن فك شدة خشبية على مساحة 130 مترا، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة 130 مترا، كما تم إزالة حالتين بحوض الجناين عبارة عن ردم حفر قواعد على مساحة 120 م، وفك شدة خشبية على مساحة 100 م، وتم إزالة حالة بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة 180 م) ، كما تم تنفيذ 3 حالات بمركز صدفا (حالتي إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بقرية الشناينة والبربا، وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت).

أما في مركز أبنوب، فقد تم تنفيذ 8 حالات تعدٍ حيث تم إزالة (تعدٍ على أرض زراعية بقرية الحمام، وردم قواعد في المهد لحالتى تعدٍ على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الجيارة والخبازين ومصادرة المعدات)، كما تم ردم قواعد في المهد لحالتى تعدٍ على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية وسوالم أبنوب، وإزالة لحالة لسملات بحوض الصباغية، و2 حالة جزئية لمنازل قائمة) فضلاً عن إزالة لمبنى من البلوك خارج الخيز العمراني بقرية العتمانية بمركز البداري، وإزالة تعدٍ في المهد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري.

كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز الفتح (إزالة مخالفة لأعمدة الدور الثاني علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر، وتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية بحوض شعيرة بقرية المعصرة) وذلك خلال حملات إزالة بهذه المراكز بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الاشغالات والتنظيم والزراعة ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.