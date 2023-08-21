إخلاء سبيل المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا أصيب فيها 17 شخصا

المنيا-حسن عبد الغفار

قررت نيابة بنى مزار شمال محافظة المنيا ، إخلاء سبيل المتهمين فى مشاجرة وقعت بين عائلتين أسفرت عن اصابة 17شخص باصابات متنوعة بسبب خلافات الجيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث مشاجرة بين عائلتين باحدى قرى بنى مزار شمال محافظة المنيا، أسفرت عن إصابة 17 شخصا تم نقلهم الى المستشفى، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 30 شخصا من المتورطين، وبالعرض على النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين.

وأفادت التحريات الأولية إن مشاجرة وقعت بين عائلتين بمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار شمال المنيا، أسفرت عن إصابة 17 شخصًا تقريبا، وتم القبض على 30 شخصًا من الطرفين.

وأضافت التحريات، أن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.